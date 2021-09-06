Liverpool'un yıldızı Naby Keita, Gine'deki darbede mahsur kaldı! Milli maç için gitmişti ancak...

Gine ile Fas arasındaki Dünya Kupası Afrika Elemeleri karşılaşması, Gine'deki askeri darbe nedeniyle ertelenirken sınırların kapandığı ülkede birçok futbolcu mahsur kaldı.

ÜLKEDE MAHSUR KALDI

Fas'la oynanacak mücadele için ülkesi Gine'ye giden Liverpool'un orta saha oyuncusu Naby Keita, yaşanan askeri darbe sonrası çıkış yapamadı.

Askeri darbe sonrasında Gine - Fas maçı ertelenirken ülkede ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

26 yaşında orta saha oyuncusu, darbeden dolayı hava ve kara sınırlarının kapatılmasıyla ülkede mahsur kaldı.

LIVERPOOL HAREKETE GEÇTİ

Liverpool kulübü ise Keita'nın esir alındığı iddialarını yalanlarken İngiltere'ye dönebilmesi için temaslara başladı.

Liverpool kulübü, Keita ile iletişim halinde olduklarını, oyuncunun iyi olduğunu ve Liverpool’a güvenli bir şekilde getirmek için milli takım yetkilileriyle birlikte harekete geçtiklerini kaydetti.

Liverpool'un temasları sonrası Keita'nın, Gine'den çıkarılıp özel bir jetle İngiltere'ye getirileceği belirtildi.

"GÜN BOYUNCA DIŞARIDAN SİLAH SESLERİ GELDİ"

Fas Milli Takımı, önceki gün ayarlanan uçakla ülkeden ayrılırken Teknik Sirektör Halilhodzic, "Gün boyunca dışarıdan silah sesleri geldi, sokaklarda askerler koşturuyor. Bizi bekleyen bir uçak var ancak ayrılmamıza izin verilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

FEDERASYON OYUNCULARA BİLGİ VERDİ

Gine Futbol Federasyonu Başkanı da oyuncularla bir araya gelerek mevcut durum hakkında bilgi verdi ve oyuncuları ülkeden çıkarmak için girişimlerin sürdüğünü belirtti.

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