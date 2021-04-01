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GeriFutbol Liverpool'un yardımcı antrenöründen Ozan Kabak'a övgü dolu sözler "Çok fazla ilerleme gösterdi..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Liverpool'un yardımcı antrenöründen Ozan Kabak'a övgü dolu sözler "Çok fazla ilerleme gösterdi..."

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Liverpool'un yardımcı antrenöründen Ozan Kabak'a övgü dolu sözler "Çok fazla ilerleme gösterdi..."

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, milli futbolcu Ozan Kabak'ın ara transferde kadrolarına dahil olmasına rağmen takıma hemen katkı sağlamasından memnun olduklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Hollandalı teknik adam, savunmadaki Nathaniel Phillips ve Ozan Kabak ortaklığına tam puan verdiklerini belirtti. 

İki genç oyuncudan övgüyle bahseden Lijnders, saha dışındaki özelliklerinin de bu ortaklığa olumlu etkide bulunduğunu dile getirerek, "Ozan büyük bir yetenek. Çok fazla ilerleme gösterdi. Schalke 04'ten gelmesine rağmen mükemmel şekilde adapte oldu. Kısa sürede etkisini gösterdi." ifadelerini kullandı.

 

Liverpoolun yardımcı antrenöründen Ozan Kabaka övgü dolu sözler Çok fazla ilerleme gösterdi...

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