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Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında dehşet! Araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

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#Premier Lig#Liverpool#Son Dakika
Liverpoolun şampiyonluk kutlamalarında dehşet Araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 21:14

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

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Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

Olay, binlerce taraftarın Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak için şehir sokaklarını doldurduğu sırada yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 18.00'da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Liverpoolun şampiyonluk kutlamalarında dehşet Araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

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Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

ACİL SERVİS OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Taraftarlar, olayın ardından araca saldırarak hasar verdi.

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#Premier Lig#Liverpool#Son Dakika

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