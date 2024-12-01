Liverpool'un konuğu Manchester City! Dev maçın heyecanı ve Şampiyon Oranları Misli'de

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Premier Lig'in 13. hafta maç takvimi dev bir maça sahne olacak. Liverpool evinde Manchester City'yi konuk edecek.

Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

MANCHESTER CITY ÇIKIŞ ARIYOR

Dev karşılaşma öncesi iki takımın form grafiği dikkat çekiyor. Manchester City, oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. Pep Guardiola'nın ekibi bu süreçte 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Manchester City, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.

LIVERPOOL TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Liverpool ise oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Arne Slot'un ekibi son olarak Devler Ligi'nde sahasında Real Madrid'i 2-0'lık skorla geçmişti.

PUAN DURUMU

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Liverpool ile Manchester City arasındaki maç öncesi iki takım arasında 8 puanlık fark bulunuyor. Lider Liverpool'un 31, Manchester City'nin ise 23 puanı var. Manchester City, kazanarak şampiyonluk yarışına tutunmaya çalışacak. Liverpool ise galip gelerek zirvedeki puan farkını daha da açmak istiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Liverpool ve Manchester City’nin karşılaştığı son 5 maçın 4’ü “KG Var” bitti.

Liverpool, son 5 maçının tamamında 2 ve 2’den daha fazla gol attı.

Manchester City’nin son 5 maçının tamamı “2,5 Üst” bitti.

Manchester City, son 5 maçta hiç galibiyet alamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Salah, Gakpo, Diaz.

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, İlkay, Bernardo Silva, Nunes, Foden, Grealish, Haaland.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu mücadelede kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli, Liverpool galibiyetine 1.86 oran veriyor. Beraberliğe 3.28 oran verilirken Manchester City'nin galibiyetine ise 3.06 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %22’si Liverpool’un galibiyetini tercih ediyor.