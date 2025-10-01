Liverpool'un kabusu İstanbul! Yine kazanamadılar...

Haberin Devamı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından İngiliz ekibinin, Türk takımlarına karşın başarısız İstanbul karnesine bir yeni mağlubiyet daha eklendi.

İngiliz devi, 2'si Beşiktaş, 3'ü Galatasaray olmak üzere İstanbul'da oynadığı son 5 maçta da bileğimizi bükemedi.

İşte Liverpool'un İstanbul'da oynadığı son 5 maç;

26.02.2002 | Galatasaray 1-1 Liverpool

05.12.2006 | Galatasaray 3-2 Liverpool

24.10.2007 | Beşiktaş 2-1 Liverpool

26.02.2015 | Beşiktaş 1-0 Liverpool

30.09.2025 | Galatasaray 1-0 Liverpool

İNGİLİZ EKİPLERİNE G.SARAY'DAN GEÇİT YOK

Öte yandan sarı - kırmızılılar, İngiliz ekiplerine karşı oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Haberin Devamı

Sarı - kırmızılılar, Manchester United'ı İngiltere'de, evinde Tottenham'ı 3-2 yendi. Manchester United ile oynan bir diğer maçta ise taraftarının önünde 3-3 berabere kaldı.