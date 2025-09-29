Liverpool'un Galatasaray kadrosu belli oldu!

×
Futbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 16:28

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Liverpool, 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

İngiltere temsilcisi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın Galatasaray'la oynayacağı maç için 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

'Kırmızılar'da sakatlıkları devam eden Giovanni Leoni ve Stefan Bajcetic'in yanı sıra Federico Chiesa da kafileye dahil edilmedi.

Liverpool'un 21 kişilik Galatasaray maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.

