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Liverpool'un eski yıldızı Jermaine Pennant'a köpek saldırdı! Bacağına 50 dikiş atıldı

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#Köpek Saldırısı#Jermaine Pennant#Liverpool Eski Yıldızları
Liverpoolun eski yıldızı Jermaine Pennanta köpek saldırdı Bacağına 50 dikiş atıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 13:19

Liverpool'un eski yıldızlarından Jermaine Pennant, köpeğini gezdirdiği sırada başka bir köpeğin saldırısına uğradı. 43 yaşındaki eski futbolcunun bacağına 50 dikiş atıldı.

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Liverpool'un eski orta saha oyuncularından Jermaine Pennant, kendi köpeğini gezdirirken başka bir köpeğin saldırısına uğradı.

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KÖPEĞİNİ KORUMAK İÇİN ARAYA GİRDİ

Pennant, Alman Çoban Köpeği cinsi olan diğer köpeğin, Akita cinsi kendi köpeği King’e saldırması üzerine onu korumak için araya girdiğini, ancak sonunda kendisinin de saldırıya uğradığını söyledi.

'ÇOK KORKUTUCUYDU'

The Sun gazetesine verdiği demeçte Pennant, “Gerçekten çok korkutucuydu. Diğer köpek King’e saldırdı, ben de onu korumak için araya girdim. Bir de baktım ki, köpek bana saldırıyordu. Yerdeydim ve köpek en az beş saniye boyunca bacağımın üstünde kaldı. Çok büyük bir baskı hissettim. Bir köpeğin ısırığının gücünü hayal edin. King beni korumak için araya atladı.’ dedi.

BACAĞINA 50 DİKİŞ ATILDI

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Pennant'ın saldırı sonrası 50 dikiş atılan bacağının son halini paylaştığı fotoğraf saldırının ciddiyetini ortaya koydu.

Liverpoolun eski yıldızı Jermaine Pennanta köpek saldırdı Bacağına 50 dikiş atıldı

 

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#Köpek Saldırısı#Jermaine Pennant#Liverpool Eski Yıldızları

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