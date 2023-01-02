Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool'un deplasman fobisi devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Liverpool#Brentford#Premier Lig
Liverpoolun deplasman fobisi devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 22:38

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool, Brentford deplasmanından da eli boş döndü.

Brentford, Liverpool'u 3-1 mağlup ederken galibiyet golleri 9. dakikada Konate (KK), 42. dakikada Wissa ve 84. dakikada Mbeumo'dan geldi.

Liverpool'un tek golü ise 51. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, Premier Lig'de çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Liverpool, ligde oynadığı 8 deplasman maçında ise 16 puan kaybetti.

28 puanda kalan Liverpool, 6. sırada yer aldı. 26 puana yükselen Brentford ise Liverpool'un ardından 7. sırada yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liverpool#Brentford#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık