Liverpool'un deplasman fobisi devam ediyor

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Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool, Brentford deplasmanından da eli boş döndü.
Brentford, Liverpool'u 3-1 mağlup ederken galibiyet golleri 9. dakikada Konate (KK), 42. dakikada Wissa ve 84. dakikada Mbeumo'dan geldi.
Liverpool'un tek golü ise 51. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.
Jürgen Klopp'un öğrencileri, Premier Lig'de çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Liverpool, ligde oynadığı 8 deplasman maçında ise 16 puan kaybetti.
28 puanda kalan Liverpool, 6. sırada yer aldı. 26 puana yükselen Brentford ise Liverpool'un ardından 7. sırada yer aldı.