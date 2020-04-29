Liverpool'un baş tacı Gronnemark

Spor Arena / Koray DURKAL | Bir futbol takımında teknik kadro kimlerden oluşur? Teknik direktör, yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, performans antrenörü, bireysel performans antrenörü, analist, analiz uzmanı, doktor, fizyoterapist, masör, diyetisyen... Takımın başındaki teknik adama göre, bu listeye başka görevlere sahip isimler eklenebilir.

Peki ya taç antrenörü? Bırakın Süper Lig’de 4 Büyükler’i, Avrupa’da, hatta dünyada dev takımların kadrolarında bulunmuyor, Liverpool hariç. Son 2 yılda büyük bir çıkış yapan İngiliz ekibinin gizli kahramanlarından biri olan dünyanın ilk ve tek taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, Hürriyet’e konuştu.

İyi bir taç atışı nedir ve nasıl atılır?

Benim felsefemde iyi bir taç atışının üç prensibi var; uzun, akıllı ve hızlı. Futbolcular benim öğrettiğim teknikler sayesinde atışlarını 5, 10 hatta 15 metreye kadar ilerletebiliyorlar. Bazı kulüpler uzun taçları silah olarak kullanıyorlar. Ama benim kulüplerim Liverpool ve Ajax öyle değil. Uzun taç daha büyük alana ve daha çok oyuncuya ulaşma potansiyeli olduğu için önemlidir. İkinci olarak hızlı hızlı taç hem topun oyuna hızlı sokulması hem de topun hızlı atılması şeklinde olabilir. Ama hızlı taç gerekince kullanılmalı. Baskı altındaki alanlara kullanılmamalıdır.

Sonlardan gelip zirveye çıktık

Geriye kalıyor akıllı taç. Alan üretmek veya güzel bir pozisyon yakalayıp gole ulaşmak için kullanılan bir taç şekli. Liverpool’a ilk geldiğimde taç atışlarını değerlendirme puanı olarak 20 takımlı ligde 18. sıradaydılar. Kendimizi yüzde 68,4 oranına çıkararak taç atışlarını değerlendirme puanlamasında ilk sıraya çıktık. 2020 sezonunda taçlardan gelen pozisyonlardan 13 gol attık. Futbolda taçlar önemlidir. Uzun, hızlı ve akıllı taç bu işte benim felsefemdir.

Klopp seni nasıl davet etti?

Eşim ve çocuklarımla Danimarka’da bir çikolata dükkânındaydık. Telefonuma baktığımda bir sesli mesaj ve cevapsız arama gördüm. Mesajı dinledim ve arayan kişi Jürgen Klopp’tu. Çok heyecanlandım. Hayatım boyunca beklediğim bir andı. Hep Liverpool gibi en üst seviyedeki takımlardan birini çalıştırmak istemiştim. Eve dönüp sessiz bir ortamda aramayı düşündüm. Yolda telefon çaldı. Eşim telefonu açtı ve ‘Arayan Klopp’ dedi. Arabayı sağa çekip yoldan çıktım. Klopp ile ilk konuşmamız bu şekilde oldu ve sonrasında buluştuk. BILD’deki röportajdan çok etkilendiğini, başarılı işler yaptıklarını ancak taçları iyi değerlendiremeyip pozisyon kaybettiklerini söyledi ve onlara faydalı olup olamayacağımı sordu. Bana inandı ve Liverpool’da göreve başladım. Son iki sene harika sezonlar geçirdik. Kendimizi oldukça geliştirdik. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış olmak hayallerimin bile ötesindeydi.

Jürgen Klopp ile çalışmak zor mu?

Asla. Onunla çalışmak harika bir duygu. Hiçbir zorluğu yok. O çok iyi, çok nazik ve aynı zamanda her şeyin yüzde 110’unu isteyen bir teknik adam. Beni aramasının nedenlerinden biri de bu. Taçtan topu oyuna sokma konusunda kendilerini geliştiremediklerini biliyordu. Sizin fikirlerinizi sonuna kadar sadece dinliyor, dinliyor, dinliyor. Tabii ki çok talepkâr, aynı zamanda da teşvik edici bir çalışma şekli var. Kendisi de diğer antrenörler de taç konusunda beni sonuna kadar dinliyorlar. Fikirlerime ve antrenmanlarıma önem veriyorlar. Kendi kulübünüzle çalışmak gerçekten harika. Orada çalışmayı seviyorum ve Klopp hakkında söylenecek sadece güzel şeylerim var.

Yeni hedeflerin var mı?

Liverpool ve Ajax dışında daha çok takımla çalışmak istiyorum. Tüm kulüplere ulaşarak taç konusunda tüm teknik direktörlere ve antrenörlere yardımcı olmak isterim. Hazırladığım web sitesinde de bunun altyapısı var.

Sana göre dünyanın en iyi taç atan futbolcuları kimler?

Kesinlikle Liverpool’dan Joe Gomez. Uzun taçlar konusunda gerçekten çok iyi. Sadece Liverpool’da değil, İngiliz Milli Takımı’nda da bunu son derece iyi uyguluyor. İngiltere-Hırvatistan maçında uzun taçtan harika bir gol attırdı. Diğer isimler de Andrew Robertson ve Trent Alexander-Arnold. Her ikisi de hem hızlı hem de akıllı taçta son derece başarılı.

Dünyanın en uzun taç atışı rekoru uzun yıllar elinizdeydi...

Evet, 2008 ve 2009’da rekor atışlarım oldu. 2010’da ise 50 metre üzerinde taç kullanarak rekorlar kitabına girdim. 10 yıl sonra ABD’de öğrencim olan Michael lewis rekoru kırdı. Onu Avrupa’da bir kulübe getirmek istiyorum çünkü inanılmaz derecede yetenekli. Gerçekten hem kendimin hem de onun kırdığı rekorla gurur duyuyorum.

TÜRKiYE’YE GELMEYi ÇOK İSTERİM

Türkiye Ligi’ni izleme şansım olmadı. Oldukça fantastik takımlara sahip olduğunuzu ve futbolun tutkuyla oynandığını biliyorum. Dünyanın birçok yerinde taçlar kötü kullanılıyor. B.Münih’ten Tottenham’a kadar pek çok takım taçları % 20, 30, 40 gibi başarı oranlarıyla atıyor. Türkiye’ye gelmeyi ve takımların taçlarda daha iyi noktalara ulaşmasını çok isterim.