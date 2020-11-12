MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLiverpoollu Gomez sezonun önemli kısmını kaçıracak
GeriFutbol Liverpoollu Gomez sezonun önemli kısmını kaçıracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Liverpoollu Gomez sezonun önemli kısmını kaçıracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liverpoollu Gomez sezonun önemli kısmını kaçıracak
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, savunma oyuncusu Joe Gomez'in sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara ve Fabinho'dan sonra Gomez de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan 23 yaşındaki stoper, sol dizinden ameliyat edildi.

Dönüş tarihine dair bilgi verilmeyen Gomez'in, sezonun önemli kısmında takımı yalnız bırakacağı belirtildi.

 

Liverpoollu Gomez sezonun önemli kısmını kaçıracak

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle