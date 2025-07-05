Liverpool’dan vefat eden Diogo Jota için anlamlı davranış! Taraftarlar numarasını emekliye ayırıyor

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Liverpool kulübü, trafik kazansında hayatını kaybeden Diogo Jota ile ilgili 2 karar alıyor.
Portekiz yayın organı Record’un haberine göre Liverpool, Jota’nın kalan 2 sezonluk maaşını, oyuncunun ailesine ödeme kararı verdi.
Bununla beraber Liverpool taraftarı da, Jota’ya dair yönetimde talepte bulundu.
İngiliz ekibinin, Jota’nın numarası olan 20 numarayı emekliye ayırması istenildi. Liverpool’un bu talebi kabul etmesi bekleniyor.
Liverpoollu futbolcular, Diogo Jota ve André Silva'nın cenaze törenine katıldı. pic.twitter.com/v42LopqSCk— Spor Arena (@sporarena) July 5, 2025