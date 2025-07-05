Liverpool’dan vefat eden Diogo Jota için anlamlı davranış! Taraftarlar numarasını emekliye ayırıyor

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Liverpool kulübü, trafik kazansında hayatını kaybeden Diogo Jota ile ilgili 2 karar alıyor.

Portekiz yayın organı Record’un haberine göre Liverpool, Jota’nın kalan 2 sezonluk maaşını, oyuncunun ailesine ödeme kararı verdi.

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Bununla beraber Liverpool taraftarı da, Jota’ya dair yönetimde talepte bulundu.

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İngiliz ekibinin, Jota’nın numarası olan 20 numarayı emekliye ayırması istenildi. Liverpool’un bu talebi kabul etmesi bekleniyor.

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