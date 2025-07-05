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Liverpool’dan vefat eden Diogo Jota için anlamlı davranış! Taraftarlar numarasını emekliye ayırıyor

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#Diogo Jota#Liverpool#Trafik Kazası
Liverpool’dan vefat eden Diogo Jota için anlamlı davranış Taraftarlar numarasını emekliye ayırıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 10:16

Vahim bir kaza sonucu hayata gözlerini yuman Liverpool oyuncusu Diogo Jota ile ilgili İngiliz kulübünde önemli 2 karar alındı.

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Liverpool kulübü, trafik kazansında hayatını kaybeden Diogo Jota ile ilgili 2 karar alıyor.

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Portekiz yayın organı Record’un haberine göre Liverpool, Jota’nın kalan 2 sezonluk maaşını, oyuncunun ailesine ödeme kararı verdi.

Liverpool’dan vefat eden Diogo Jota için anlamlı davranış Taraftarlar numarasını emekliye ayırıyor

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Bununla beraber Liverpool taraftarı da, Jota’ya dair yönetimde talepte bulundu.

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İngiliz ekibinin, Jota’nın numarası olan 20 numarayı emekliye ayırması istenildi. Liverpool’un bu talebi kabul etmesi bekleniyor.

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#Diogo Jota#Liverpool#Trafik Kazası

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