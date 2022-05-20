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Liverpool'dan Süper Lig'e transfer! Antalyaspor ve Başakşehir'den Ojo hamlesi...

#Antalyaspor#Başakşehir#Liverpool
Liverpooldan Süper Lige transfer Antalyaspor ve Başakşehirden Ojo hamlesi...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Başakşehir'in, bonserivisi Liverpool'da olan Sheyi Ojo ile ilgilendiği belirtildi.

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Süper Lig'de sezonun son haftasına girilirken takımlarda transfer hareketliliği başladı.

Liverpool'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Sheyi Ojo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sol kanat pozisyonunun dışında sağ kanat ve merkezde de forma giyebilen 1.79 boyundaki oyuncu Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Bu sezon daha fazla forma şansu bulabilmesi adına Liverpool'un Championship takımlarından Milwall'e kiraladığı İngiliz oyuncuya Antalyaspor ve Başakşehir'in yakın ilgi gösterdiği belirtildi.

ALT YAŞ KATEGORİLERİNİN TAMAMINDA OYNADI

Atletik yapısı ve süratiyle dikkat çeken sol kanat oyuncusu İngiltere U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında toplam 42 maça çıkan Ojo, 5 kez fileleri havalandırdı.

OSAYİ SAMUEL İLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sheyi Ojo ismi Fenerbahçe'nin iki sezon önce Queen Park Rangers'tan transfer ettiği Bright Osayi-Samuel'i de hatırlattı.

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Ojo gibi Nijerya asıllı İngiliz uyruklu olan Osayi, sarı lacivertli kulüpte gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekip, önemli kulüplerin transfer listesine girmişti.

Sheyi Ojo da vatandaşı gibi hücumun sol ve sağ kanatlarında forma giyebiliyor.

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#Antalyaspor#Başakşehir#Liverpool

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