Liverpool'dan Steven Gerard açıklaması

İngiliz taraftarlar, Premier Lig tarihinde elde edilecek ilk şampiyonlukta Gerrard'ın da madalya takmasını talep ediyor. Bunun üzerine kulübün CEO'su Peter Moore açıklamalarda bulundu.

"GERRARD İÇİN HANGİ FUTBOLCUYU GÖZDEN ÇIKARACAĞIZ?"

Liverpool taraftarı, Premier Lig şampiyonluk madalyasını takması için Steven Gerrard ile 5 maçlık sözleşme yapılmasını istiyor. Kulübün CEO'su Peter Moore, Soccer Laduma'ya yaptığı açıklamada Gerrard'ı çok sevdiklerini belirterek, "Gerrard'ın madalya takması için hangi futbolcudan madalyasını bırakmasını isteyebiliriz? Bu soyunma odasında da rahatsızlık yaratır. Ayrıca herkes unutuyor ama Gerrard şu anda teknik direktörlük yapıyor. Hepimiz Steve'i seviyoruz ama madalya takması için onunla sözleşme imzalayamayız" dedi.

1998-2015 yılları arasında Liverpool forması giyen Gerrard, Şampiyonlar Ligi, 2 FA Cup, 2 İngiliz Lig Kupası ve 2 UEFA Kupası ile Süper Kupası'nı kazandı. Gerrard şu anda İskoçya'da Rangers takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. (Futbol Arena)





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