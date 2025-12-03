×
Liverpool’dan Salah ve transfer kararı! Bir devir sona eriyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 14:44

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, tarihe adını altın harflerle yazdıran Mohamed Salah’ı satılık listesine koydu.

Liverpool’da bir devir sona eriyor. Kırmızılar, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ı göndermeye hazırlanıyor.

Fichajes’te konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, kariyerinde fırtınalı bir dönemden geçiyor. Yıllarca Anfield’daki parlak performanslarıyla adından söz ettiren Mısırlı yıldız, bu sezon beklenen etkinliğin çok uzağında kaldı. Premier Lig'de 12 maçta yalnızca 4 gol ve 2 asist üretebilen Salah, son yıllardaki standartlarının gerisine düşmüş durumda.

33 yaşına gelen yıldız futbolcunun hem tempo hem de fiziki güç anlamında düşüş yaşadığı yorumları giderek güçleniyor.

PERFORMANS DÜŞÜNCE HESAPLAR DEĞİŞTİ

Salah’ın rolündeki gerileme, Liverpool’da taktiksel soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Kulüp, yıldız oyuncunun yaşının ilerlemesi nedeniyle ritmini kaybettiğini düşünürken, yönetim artık gelen ciddi teklifleri değerlendirmeye daha sıcak bakıyor.

Her ne kadar sözleşmesi 2027’ye kadar uzatılmış olsa da, Salah’ın takımdan ayrılması artık güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

BİR DEVRİN SONU MU?

Liverpool formasıyla 419 maçta 250 gol ve 116 asistlik unutulmaz bir performansa imza atan Salah, kulüp tarihinin en büyük hücum silahlarından biri olarak kabul ediliyor.

Hızı, bitiriciliği, bire bir kabiliyeti ve istikrarlı üretkenliğiyle Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve birçok önemli kupada takıma liderlik etti. Ancak Premier Lig'in yüksek temposu, yaşadığı sakatlıklar ve takımın değişen oyun yapısı, Mısırlı yıldızın etkisini giderek azalttı. Bir dönem güven veren gol katkısı, artık soru işaretleri barındırıyor.

LIVERPOOL’DA DEĞİŞİM RÜZGARI

Kırmızılar’da kadro yapılanmasında yeni bir döneme giriliyor. Yaş ortalamasının düşürülmesi hedeflenirken, yüksek maaş alan tecrübeli isimlerin geleceği masaya yatırılıyor.

Salah’ın sözleşmesi kulübe mali güvence sağlasa da, performans düşüşünün devam etmesi durumunda önemli bir yük anlamına gelebilir. Bu nedenle Liverpool cephesi, uygun şartlarda gelebilecek bir teklifi “zorunlu ayrılık” değil, “doğru zamanlama” olarak değerlendiriyor.

ARABİSTAN’DAN DEV TEKLİF BEKLENİYOR

Salah için en güçlü ihtimal ise Suudi Arabistan. Son yıllarda birçok dünya yıldızını astronomik rakamlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri, 33 yaşındaki futbolcu için de büyük bir teklif hazırlığında.

Arabistan, Salah’a hem ekonomik açıdan rekor düzeyde bir anlaşma hem de Avrupa’ya kıyasla daha düşük fiziksel tempo sunabilir. Mısırlı yıldız için bu hamle, kariyerinin son bölümünü daha rahat bir ortamda sürdürme fırsatı anlamına geliyor.

