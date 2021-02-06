Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı! İlk antrenmanı sonrası...

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmesi sadece Türkiye değil, İngiltere'de de oldukça konuşuluyor.

Ozan Kabak, Liverpool ile ilk antrenmanına çıkarken İngiliz ekibi Ozan'ın antrenman videosunu Twitter'dan paylaştı.

''BİR KERE İZLEMEK YETMEZ''

Liverpool, Ozan Kabak'ın bulunduğu video için ''Bir kere izlemek yetmez, sonuna kadar izleyin'' notunu düştü.

Ozan'ın takımın yıldız oyuncularından Trent Alexander-Arnold'a yaptığı bacak arası pas ise dikkat çekti.

''HER ZAMAN HAYALİMDİ''

Milli futbolcu, öte yandan ilk antrenmanı sonrasında ''Çok mutluyum. Her zaman hayalimdi. 3 sene önce Van Dijk o formayı gönderdiğinde inşallah bir gün birlikte forma giyeriz demiştim. İnşallah yakın zamanda gerçek olacak. Elimden geleni her şeyi yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmemye çalışacağım. Çok heyecanlıyım.'' sözlerini kullandı.

Ozan Kabak'ın Liverpool formasıyla ilk maçına Manchester City karşısında çıkması bekleniyor. Zorlu maç hakkında da konuşan Ozan, ''Liverpool-Manchester City son zamanlara dünyaya damga vuran maçlardan biri. Oynayacak mıyım bilmiyorum ama ne olursa olsun çok heyecanlıyım. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.'' dedi.

🇹🇷Ozan Kabak yeni takımına çabuk alıştıpic.twitter.com/ZyzaMObOC6 — Spor Arena (@sporarena) February 5, 2021

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