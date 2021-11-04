Liverpool'dan Atletico Madrid'e geçit yok! (Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar)

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar oynandı.

A Grubu maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde 21. ve 39. dakikalarda Georginio Wijnaldum, Leipzig'te ise 8. dakikada Christopher Nkunku ve 90 2. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ağları sarstı.

Leipzig 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu ise değerlendiremedi.

CITY ZORLANMADI

Manchester City ağırladığı Club Brugge'ü 4-1'le geçti. İngiltere temsilcisinde 15. dakikada Phil Foden, 54. dakikada Riyad Mahrez, 72. dakikada Raheem Sterling ve 90 2. dakikada Gabriel Jesus ağları sarsarken konuk ekibin tek golünü ise 17. dakikada John Stones (kendi kalesine) kaydetti.

LIVERPOOL 4'TE 4'LE TURLADI

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B Grubu maçında Liverpool, konuk ettiği Atletico Madrid'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Liverpool'da 13. dakikada Diogo Jota, 21. dakikada ise Sadio Mane fileleri havalandırdı.

İspanya temsilcisinde Felipe 36. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grupta 4'te 4 yapan Liverpool 12 puan ve lider unvanıyla son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

INTER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

D Grubu'nda Inter ise konuk olduğu Sheriff'i 3-1 yendi. İtalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Marcelo Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek golü ise 90 2. dakikada Adama Traore'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 23.00'te oynanan dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3