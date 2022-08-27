Liverpool'dan 9 gollü tarihi galibiyet! Erling Haaland hat-trick yaptı, Manchester City geri döndü

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Anfield'da oynanan maçta Liverpool, Bournemouth'u ağırlarken karşılaşmadan Jürgen Klopp'un öğrencileri 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool'un galibiyet gollerini 3 ve 85. dakikalarda Luis Diaz, 6. dakikada Ellliott, 28. dakikada Trent Alexander-Arnold, 31 ve 62. dakikalarda Firmino, 45. dakikada van Dijk, 46. dakikada Mepham (KK), 80. dakikada Carvalho kaydetti.

Bu galibiyetle sezonun ilk üç puanını alan Liverpool, 5 puanla sekizinci sırada yer aldı.

Liverpool geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lige kötü bir başlangıç yaptı.

Ligde 3 puanda kalan Bournemouth ise 16. sırada yer aldı.

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Premier Lig'in dördüncü haftasında Crystal Palace'ı konuk eden Manchester City, 2-0 geri düştüğü müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

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Manchester City'de Norveçli yıldız Erling Haaland hat-trick yaparken diğer gol Bernardo Silva'dan geldi.

Crystal Palace'ın gollerini ise John Stones (KK) ve Andersen kaydetti.

10 puana yükselen Manchester City, zirveye yükselirken 4 puanda kalan Crystal Palace ise 13. sırada yer aldı.