MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLiverpool'da van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi...
GeriFutbol Liverpool'da van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.10.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

Liverpool'da van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liverpool'da van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi...
Abone Olgoogle-news

Liverpool, Merseyside derbisinde Everton ile karşılaşırken, Hollandalı savunmacı van Dijk talihsiz bir sakatlık yaşadı.

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile berabere kaldı.

Mücadelede Liverpool'un Hollandalu savunmacısı van Dijk talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Müsabakanın 10. dakikasında Everton kalecisi Pickford'un müdahalesi sonrası van Dijk penaltı bekledi.

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.

Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Gomez'e bıraktı.

Akıllara Muslera geldi

Bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle