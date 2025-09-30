×
Liverpool'da sürpriz Salah kararı! Galatasaray karşısında...

Güncelleme Tarihi:

Liverpoolda sürpriz Salah kararı Galatasaray karşısında...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 21:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk 11'leri belli olurken, İngiliz devinin hocası Arne Slot'un Mohamed Salah kararı dikkat çekti.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u konuk ediyor. 

RAMS Park'ta oynanacak maçın takım kadroları belli oldu. Hem Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan hem de İngiliz devinin hocasından sürpriz karar geldi.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Sarı - kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen, Liverpool maçıyla birlikte 11'deki yerine geri döndü.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leroy Sane ise bu karşılaşmada yedek kulübesinin yolunu tuttu.

SALAH VE WIRTZ KARARI

Arne Slot ise Mohamed Salah'ı Seyrantepe'deki maçta yedek bırakma kararı aldı.

Galatasaray-Liverpool maçının takım kadroları şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Yedekler: Mamardashvili, Woodman, Gomez, Endo, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Robertson, Ngumoha.

