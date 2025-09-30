Liverpool'da sürpriz Salah kararı! Galatasaray karşısında...

Güncelleme Tarihi:
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanacak maçın takım kadroları belli oldu. Hem Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan hem de İngiliz devinin hocasından sürpriz karar geldi.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Sarı - kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen, Liverpool maçıyla birlikte 11'deki yerine geri döndü.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leroy Sane ise bu karşılaşmada yedek kulübesinin yolunu tuttu.
SALAH VE WIRTZ KARARI
Arne Slot ise Mohamed Salah'ı Seyrantepe'deki maçta yedek bırakma kararı aldı.
Galatasaray-Liverpool maçının takım kadroları şöyle:
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike
Yedekler: Mamardashvili, Woodman, Gomez, Endo, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Robertson, Ngumoha.