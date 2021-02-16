Liverpool'da Ozan Kabak ilk 11'de olacak mı? RB Leipzig karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

RB LEIPZIG

- Yeni yıla biraz çalkantılı giren RB Leipzig, sonrasında toparlandı ve son 4 resmi maçını kazanırken bunların 3'ünde de gol yemedi.

- Kanat forvet Emil Forsberg ve Salzburg'tan transfer edilen Dominik Szoboszlai sakat. Yaklaşık 3 aydır ortalarda gözükmeyen sağ bek Benjamin Henrichs kadroda ancak durumu maç saati netleşecek.

- TD Julian Nagelsmann; "Liverpool iyi gününde olduğunda eşleşmenin favorisi ancak biz de Avrupa'nın en önemli takımlarına karşı gelebileceğimizi daha önce birçok kez gösterdik..." dedi.

LIVERPOOL

- Liverpool cephesinde ise Ben Davies, Divock Origi, Caoimhin Kelleher, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ve Diogo Jota diye uzayan bir sakatlar listesi mevcut.

- Naby Keita son antrenmanda takımla çalıştı ancak maç kadrosuna alınmadı. James Milner ve Fabinho son antrenmana katılmadı fakat takımla birlikte yolculuk etti - durumları maç saati netlik kazanacak.

- Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk maçına geçtiğimiz hafta sonu Leicester karşısında çıktı. Her şey yolunda giderken kaleci Alisson Becker ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası yenilen gol, arkasından bir de kademe hatası derken her şey tepetaklak oldu.

- Yine de İngiliz kaynaklar, TD Jürgen Klopp'un savunmanın ortasında genç stopere görev vermeye devam edeceğini, RB Leipzig karşısında milli oyuncumuzun ilk 11'de olacağını yazdı.

"RB Leipzig ile Liverpool" arasındaki "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı" tarafsız sahada, Puskas Arena'da (Macaristan) oynanacaktır.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig'in son 5 resmi maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 6 iç saha maçını kaybetmedi. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- Liverpool'un deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Liverpool, Almanya temsilcilerine konuk olduğu son 5 resmi maçı kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu!

%26'lık kesim son haftalardaki kötü gidişine rağmen İngiliz devine, tarafsız sahada RB Leipzig karşısında güveniyor...

%22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Ozan Kabak: "Liverpool'a gelmek benim çocukluk hayalimdi..."