Liverpool'da Ozan Kabak ilk 11'de olacak mı? 3-1'in rövanşında Real Madrid'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır

LIVERPOOL

- Madrid'de Real'e 3-1 kaybettikten sonra Premier Lig'de Aston Villa'yı 90+1'de 2-1'le geçip ilk 4 iddiasını sürdüren Liverpool'da Joel Matip, Virgil van Dijk, Jordan Henderson ve Joe Gomez'in sakatlıkları sürüyor. Curtis Jones ve Divock Origi maç saati netleşecek.

- TD Jürgen Klopp savunmanın ortasında milli oyuncumuz Ozan Kabak ile Nathaniel Phillips'e görev vermeye devam edecek.

- "Salah, Firmino & Mane" üçlüsünün arasına Diogo Jota sızabilir. Portekizli son 2 maçı boş geçti ama öncesindeki 4 maçta 6 gole imza atmıştı.

- Orta alanda "Thiago, Fabinho & Wijnaldum" bozulmayacaktır, James Milner plase olur.

REAL MADRID

- Liverpool galibiyeti sonrası El Clasico'ya çıkan ve Barcelona'yı 2-1 deviren Real Madrid, Atletico Madrid'in Real Betis'le berabere kalması sonrası La Liga'nın zirvesine sadece 1 puanlık mesafeye yerleşti.

- Diz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Sergio Ramos, aynı zamanda da koronavirüse yakalandı. Raphael Varane'la birlikte karantinada, deplasman kafilesinde yer almadı.

- Dani Carvajal ve Eden Hazard kesin olarak yok, maç kadrosu açıklanmadığı için El Clasico'yu tamamlayamayan Lucas Vazquez belirsiz. Sağ bekte en olası isim Alvaro Odriozola...

- TD Zinedine Zidane; "İlk maçtaki skoru önemsemeden sahaya çıkacağız. Birlikte hareket edip rövanşı da kazanmak istiyoruz..." dedi.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünde "ilk yarı en az 1 gol" izledik.

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı 2+ farkla kaybettiği 13 eşleşmenin 2'sinde yoluna devam edebilen Liverpool, bunu en son 2018-19 yarı finalinde Barcelona karşısında başarmış ve finali de kazanıp şampiyon olmuştu.

- Real Madrid'in oynadığı son 8 resmi maçın 7'sinde "karşılıklı gol" oldu.

- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 2+ farkla kazandığı 16 eleme turunun 15'inde yoluna devam eden Real Madrid, sadece 2003-04 sezonunda Monaco'ya elenmişti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu!

%24'lük kesim Anfield Road'da ev sahibi Liverpool'un Real Madrid'i yeneceğini düşünüyor...

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