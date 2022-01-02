Liverpool'da Kovid-19 şoku, Klopp dışında 3 isim daha! Dev maçta Chelsea'nin iddaa oranı...

Haberin Devamı

İlandır

CHELSEA

Son 5 lig maçını kaybetmeyen ama sadece 2'sini kazanabilen Chelsea, Manchester City'nin Arsenal deplasmanında kazanmasıyla zirvenin (1 maç eksiğiyle) 11 puan gerisine düştü.

Andreas Christensen, Ben Chilwell ve Reece James sakat. Timo Werner ve Thiago Silva'nın durumları maç saati netleşecek.

Koronavirüs karantinası sona eren Ruben Loftus-Cheek maç kadrosundaki yerini alacak.

Senegalli kaleci Edouard Mendy, Liverpool maçından sonra takımdan ayrılıp Afrika Uluslar Kupası yolcusu olacak.

TD Thomas Tuchel'in Mason Mount ve Kai Havertz destekli, Romelu Lukaku'nun merkezde olduğu bir hücum hattıyla maça çıkması bekleniyor.

LIVERPOOL

Yeni yıla girmeden önce Leicester City deplasmanında 1-0 kaybedip şampiyonluk yolunda büyük yara alan Liverpool ise Kovid-19 belasıyla boğuşuyor.

TD Jürgen Klopp'un testinin pozitif olduğu açıklandı, yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Klopp'la birlikte 3 oyuncunun da karşılaşmada oynayamayacağı açıklandı. İsimleri belirtilmedi...

Haberin Devamı

Andy Robertson cezalı; Thiago Alcantara, Nathaniel Phillips, Divock Origi, Takumi Minamino, Harvey Elliott ve Adrian sakat.

Sadio Mane ile Mohamed Salah, zorlu maç sonrası Afrika Uluslar Kupası yolcusu olacak.

Klopp'un yerine yardımcısı Pepijn Lijnders takımın başında sahaya çıkacak.

Stoperde "Virgil van Dijk & Joel Matip" ikilisini izleyeceğiz. Sol bekte Robertson yerine Konstantinos Tsimikas forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea'nin iç sahada oynadığı son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Liverpool'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

İNGİLTERE PREMIER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Chelsea ile Liverpool'u karşı karşıya getirecek bu Premier Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,48 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,56'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,62 iken Misli.com'da 1,71!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Haberin Devamı

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Karşılıklı Gol Var" oldu!

%26'lık kesim zorlu maçta taraf bahislerini bir kenara bırakıp iki takımdan da gol beklemeyi daha uygun bulmuş...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Haberin Devamı

Liverpool'un savunma sigortası Virgil van Dijk'ın Celtic günlerinden, muhteşem bir gol! İzleyelim...