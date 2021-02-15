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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2021 - 23:30 | Son Güncelleme:

Liverpool'da Jürgen Klopp'tan ayrılık iddialarına yanıt!

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Premier Lig'de zor günler geçiren ve lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde 40 puanla 6. sırada yer alan Liverpool'da Klopp, istifa edebileceğine yönelik çıkan iddialar hakkında konuştu. Alman teknik adam, çıkan ayrılık iddialarına "Araya ihtiyacım yok" şeklinde yanıt verdi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Leipzig maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Ligdeki kötü sonuçların ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları çıkan ve taraftarların "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" pankartıyla destek olduğu Alman teknik adam, "Söylentileri ve pankartı duydum. Gerek yoktu ama hoşuma gitti. Çok güzel bir afiş. Şu anda özel bir desteğe ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

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Ligdeki kötü gidişat sonrası istifa edebileceğine yönelik iddialar ve annesini kaybetmesiyle ilgili olarak Klopp, "Araya ihtiyacım yok. Tabii ki olanlardan etkileniyoruz ama benim için endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

"FARKI KAPATABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

Jürgen Klopp, Leicester City'ye kaybedilen maç sonrası yaptığı açıklamada, lider Manchester City'le olan 13 puanlık farkın kapatılmasının zor olduğunu belirtirken "Dürüst olmak gerekirse bu yıl aradaki farkı kapatabileceğimizi sanmıyorum." şeklinde konuşmuştu.

Liverpoolda Jürgen Klopptan ayrılık iddialarına yanıt

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