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GeriFutbol Liverpool'da Jordan Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 18:39,Son Güncelleme:/

Liverpool'da Jordan Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

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Liverpool'da Jordan Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un hafta içi Atletico Madrid'e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan orta saha
oyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev alan ve rakip fileleri 3 kez havalandıran 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun dizinden sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Jordan Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda da 55 karşılaşmada görev aldı.

Liverpoolda Jordan Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

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