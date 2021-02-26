Liverpool'da Jordan Henderson ameliyat edildi! Ozan Kabak...

Kulüpten yapılan açıklamada, Everton ile geçen hafta oynanan lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Henderson'ın kasıklarından ameliyat edildiği belirtildi.



30 yaşındaki İngiliz oyuncunun sahalara kesin dönüş tarihi netleşmemesine rağmen mart ayı boyunca tedavisine devam edileceği vurgulandı.



Son şampiyon Liverpool, bu sezon sık sık yaşanan sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. İngiltere temsilcisinde Henderson'ın yanı sıra Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keita ve Diogo Jota'nın sakatlıkları devam ediyor.

LIVERPOOL'UN STOPER ROTASYONU

Sakatlıklardan çok çeken Liverpool'un mevcut kadrosunda milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın yanı sıra Rhys Williams, Ben Davies ve Nathaniel Phillips kalmış durumda.

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