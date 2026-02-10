×
Liverpool'da gündem Mohamed Salah'ın ayrılığı: Adım adım Arabistan'a!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 20:08

Kış transfer döneminde N'Golo Kante ve Karim Benzama gibi dünya yıldızlarını elinden çıkaran Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad, gözüne Liverpool'un süper yıldızı Mohamed Salah'ı kestirdi.

Liverpool'un Mısırlı süper yıldızı Mohamed Salah, önümüzdeki sezon İngiliz devinin formasını giymeyebilir.

SEZON SONU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Foot Mercato, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Mısırlı yıldız için şimdiden girişimlere başladığını iddia etti.

Haberde 33 yaşındaki oyuncunun menajerinin Al-Ittihad ile temas halinde olduğu belirtildi.

SALAH DA İSTİYOR

Öte yandan habere göre Salah da Suudi Arabistan'a transfer olmayı istiyor.

Liverpool'dan eski takım arkadaşı Fabinho'nun da Arabistan ekibinde forma giymesi transferi hızlandırabilir.

PERFORMANSI

33 yaşındaki yıldız, bu sezon İngiliz deviyle çıktığı 25 maçta 6 gol - 6 asitlik skor katkısı üretti.

