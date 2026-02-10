Liverpool'da gündem Mohamed Salah'ın ayrılığı: Adım adım Arabistan'a!

Güncelleme Tarihi:
Liverpool'un Mısırlı süper yıldızı Mohamed Salah, önümüzdeki sezon İngiliz devinin formasını giymeyebilir.
SEZON SONU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Foot Mercato, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Mısırlı yıldız için şimdiden girişimlere başladığını iddia etti.
Haberde 33 yaşındaki oyuncunun menajerinin Al-Ittihad ile temas halinde olduğu belirtildi.
SALAH DA İSTİYOR
Öte yandan habere göre Salah da Suudi Arabistan'a transfer olmayı istiyor.
Liverpool'dan eski takım arkadaşı Fabinho'nun da Arabistan ekibinde forma giymesi transferi hızlandırabilir.
PERFORMANSI
33 yaşındaki yıldız, bu sezon İngiliz deviyle çıktığı 25 maçta 6 gol - 6 asitlik skor katkısı üretti.