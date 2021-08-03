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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2021 - 21:59 | Son Güncelleme:

Liverpool'da bir imza da Fabinho'dan! Açıklandı...

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Liverpool'da bir imza da Fabinho'dan! Açıklandı...

Premier Lig'de şampiyonluğun iddialı takımdan Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın ardından yıldız orta sahası Fabinho ile de yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı futbolcusu Fabinho'nun sözleşmesini uzattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2018 yılında Monaco'dan Liverpool'a transfer olan Fabinho, tüm kulvarlarda 122 maça çıktı, 3 gol attı.

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