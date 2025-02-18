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Liverpool'da Aston Villa öncesi 2 kritik eksik!

Güncelleme Tarihi:

#Liverpool#Aston Villa#Premier Lig
Liverpoolda Aston Villa öncesi 2 kritik eksik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 19:05

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'de Aston Villa ile oynayacakları karşılaşmada Cody Gakpo ile Joe Gomez'in forma giyemeyeceğini söyledi.

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Ligde Aston Villa ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan Arne Slot, Gakpo ile Gomez'in tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.

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Gakpo'nun Aston Villa'ya karşı oynayamayacağını ancak pazar günü Manchester City maçında forma giyme ihtimalinin olduğunu aktaran Slot, Gomez'in sağlık durumuna ilişkin ise "ameliyat olma ihtimalinin değerlendirileceği" bilgisini verdi.

Bu sezon 36 maçta 16 gol atan Hollandalı orta saha oyuncusu Gakpo ayak bileğinden, İngiliz savunma oyuncusu Gomez ise uyluğundan sakatlık yaşadı.

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#Liverpool#Aston Villa#Premier Lig

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