Liverpool'da Alexander Isak çılgınlığı: Rekor bonservisle imzalıyor!

#Liverpool#Premier Lig#Alexander Isak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 02:35

Yeni sezonda transfere 340 milyon Euro harcayan İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Newcastle United forması giyen Alexander Isak'ı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Newcastle United'ın İsveçli santraforu Alexander Isak'ı renklerine bağlıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Alexander Isak'ı 130 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Haberde Isak'ın sağlık kontrollerinden geçmek üzere yola çıktığı belirtildi.

LİVERPOOL'UN TRANSFERLERİ

 2025/26 sezonun yaz transfer döneminde Liverpool, en çok para harcayan kulüp oldu. İngiliz devi, Wirtz, Ekitike, Kerkez, Frimpong, Leoni ve Pecsi'yi renklerine bağlamak için kasadan toplamda 340 milyon Euro çıkardı. 

Öte yandan Arne Slot'un takımı, başta Luis Diaz ve Darwin Nunez olmak üzere Quansah, Ben Doak, Trent Alexander-Arnold, Kelleher ve Tyler Marton transferlerinden 220 milyon Euro gelir elde etti.

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ RAKİBİ

İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak.

