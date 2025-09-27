Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace şoku!

Haberin Devamı

Crystal Palace ile hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan müsabakanın 9. dakikasında Crystal Palace, korner vuruşu sonrası Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ev sahibi ekipte Mateta'nın 45+4. dakikada yayın üzerinden çektiği şut direkte patladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Arne Slot'un öğrencilerine beraberliği getiren golü 87. dakikada sonradan oyuna dahil olan Federico Chiesa kaydetti.

Duraklama dakikalarında ise Crystal Palace, 90+8. dakikada Nketiah ile 3 puana ulaştı ve ligde tek namağlup takım olarak kaldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 15 puanda kaldı, Crystal Palace ise 12 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Liverpool, Chelsea deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise Everton'ın konuğu olacak.

Öte yandan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.