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Liverpool'a bir darbe daha! Salah ile Klopp maç sırasında tartıştı

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#Liverpool#Klopp#Salah
Liverpoola bir darbe daha Salah ile Klopp maç sırasında tartıştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 16:57

İngiltere Premier Lig 35. hafta maçında Liverpool, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı ve şampyonluk yarışında bir darbe daha aldı. Klopp ile Salah'ın gerginliği maça damga vurdu.

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İngiltere Premier Lig 35. hafta maçında West Ham United ile Liverpool karşılaştı. Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

West Ham'ın gollerini 43. dakikada Bowen ve 77. dakikada Antonio atarken Liverpool'un sayılarını 48'de Robertson ve 65'te Areola kendi kalesine attı.

Ligde son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Liverpool puanını 75 yaptı. West Ham ise 49 puana çıktı.

Liverpoola bir darbe daha Salah ile Klopp maç sırasında tartıştı

SALAH İLE KLOPP ARASINDA GERGİNLİK

Liverpool'da maça yedek soyuna Mohamed Salah, 79. dakikada oyuna girmek için kenarda beklerken menajer Jürgen Klopp ile gerginlik yaşadı. İkilinin bir süre karşılıklı bir şeyler söylediği ekrana yansıdı.

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Maç sonrası gerginlikle ilgili sorulan soruya Salah; "Konuşursam buralar yanar" şeklinde cevap verdi.

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#Liverpool#Klopp#Salah

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