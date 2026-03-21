Liverpool'a Avrupa yolunda Brighton çelmesi: 10 yıl sonra bir ilk! Ferdi Kadıoğlu...

Haberin Devamı

Brighton ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında karşılaştı.

American Express Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Mücadelenin 14. dakikasında Danny Welbeck, Brighton'ı 1-0 öne geçirdi. Liverpool'dan yanıt 30. dakikada Kerkez'le geldi ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda da sahneye Welbeck çıktı. İngiliz oyuncu, 56. dakikada kaydettiği golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Brighton üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 43 yaptı. Liverpool ise üst üste 3. maçtan da galibiyet çıkaramadı ve Avrupa yolunda ağır yara aldı. 49 puanda kalan Arne Slot'un öğrencileri maç fazlasıyla 5. sırada bulunuyor.

Liverpool 10 yıl sonra ilk kez Premier Lig'de bir sezonda 10 mağlubiyet aldı.

Haberin Devamı

Öte yandan Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Ligin gelecek haftasında Brighton evinde Burnley'i ağırlayacak. Liverpool ise Fulham'ı konuk edecek.