Liverpool'a Alisson Becker'den kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 19:18

Liverpool'da Alisson Becker, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Liverpool, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Becker, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta, Victor Osimhen'in bire bir pozisyonunda yaptığı kurtarış sonrası sakatlanmış yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.

Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.

