×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool yeni hocasını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Liverpool#Arne Slot
Liverpool yeni hocasını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 20:02

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, teknik direktörlük görevi için Arne Slot'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Liverpool, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Arne Slot ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Jürgen Klopp’un ardından yeni teknik direktörünü duyurdu. 9 yıllık Jürgen Klopp yönetimi sonrası Liverpool, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’u çalıştıran Arne Slot ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 45 yaşındaki Hollandalı teknik adamın 1 Haziran’da göreve başlayacağı belirtildi. Liverpool tarihinde görev yapacak ilk Hollandalı teknik direktör olan Arne Slot, bu sezon Feyenoord’un başında Hollanda Kupası’nı kazanırken, geçtiğimiz sezon ise Hollanda Eredivisie şampiyonluğu yaşamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Liverpool#Arne Slot

BAKMADAN GEÇME!