Liverpool yeni hocasını açıkladı

Haberin Devamı

Liverpool, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Arne Slot ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Jürgen Klopp’un ardından yeni teknik direktörünü duyurdu. 9 yıllık Jürgen Klopp yönetimi sonrası Liverpool, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’u çalıştıran Arne Slot ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 45 yaşındaki Hollandalı teknik adamın 1 Haziran’da göreve başlayacağı belirtildi. Liverpool tarihinde görev yapacak ilk Hollandalı teknik direktör olan Arne Slot, bu sezon Feyenoord’un başında Hollanda Kupası’nı kazanırken, geçtiğimiz sezon ise Hollanda Eredivisie şampiyonluğu yaşamıştı.