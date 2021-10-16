Liverpool Watford'u farklı geçti, Mohamed Salah'ın golü olay oldu! 'Dünyanın en iyisi...'

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Liverpool, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Sadio Mane, 37, 52 ve 90+1. dakikada Roberto Firmino ve 54. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

OZAN TUFAN DAKİKA ALMADI

Watford forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, kulübede başladığı maçta oyuna dahil olmadı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 18'e yükseltti. Watford ise 7 puanda kaldı.

SALAH GÜNDEM OLDU

Mohamed Salah'ın 54. dakikada kaydettiği ve skoru 4-0'a getirdiği gol, Avrupa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ceza sahası içinde dar alanda 3 kişiden kurtulan Salah, sonrasında bir rakibini daha çalımladı ve topu ağlarla buluşturdu.

'BAKALA GİDEN, MARKETE GİDEN VAR'

Haberin Devamı

Maçın spikeri ise bu golü "Bakkala giden var, markete giden var, mahallede gezen var." ifadeleriyle anlattı.

'MESSI'YE DÖNÜŞTÜ'

İngiltere'de maçın yorumculuğunu yapan Gary Lineker, şık golü "Salah, Messi'ye dönüştü." ifadeleriyle yorumladı.

'DÜNYANIN EN İYİSİ'

Eski futbolculardan Ian Rush ise "Mohamed Salah'ın şu anki formuyla dünyanın en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Umarım uzun yıllar Liverpool'da kalır." ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ FUTBOL OYNAYAN YOK'

Salah'ı öven bir diğer isim Steve McManaman ise "Mohamed Salah dünyanın en iyi oyuncusu. Bunu hep kanıtlıyor. Şu anda ondan daha iyi futbol oynayan birisi yok." şeklinde konuştu.

FIRMINO HAT-TRICK YAPTI AMA

Firmino, 37, 52 ve 90. dakikalarda hat-trick yapmasına karşın Salah'ın gölgesinde kaldı. Mısırlı yıldız, attığı gol ve yaptığı asistle bir kez daha yıldızlaştı.

10 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 10 maçta forma giyerken 10 gol, 4 asiste ulaşmayı başardı.

MANE'YE 100. GOLÜNÜ ATTIRDI

Mücadelenin ilk golünü 9. dakikada Mane atarken asisti yapan isim de Salah oldu. Yıldız futbolcu, sol ayağının dışıyla verdiği müthiş pasla Mane'nin Premier Lig'deki 100. golünü atmasına yardımcı oldu.