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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 21:39,Son Güncelleme:/

Liverpool, ücretsiz izin kararından geri adım attı

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Liverpool, ücretsiz izin kararından geri adım attı
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İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Kulübün üst yöneticisi (CEO) Peter Moore, taraftarlara hitaben yazdığı mektupta, geçen hafta aldıkları karardan dolayı özür dileyerek personeli ücretsiz izne çıkarmayacaklarını belirtti.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden kulübü korumaya çalıştıklarını aktaran Moore, "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

Premier Lig'de daha önce Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.

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