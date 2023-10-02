Liverpool, Tottenham maçı sonrası harekete geçti! Skandal olayın VAR kayıtları istendi

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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, sahasında konuk ettiği Liverpool'u 2-1 yenerken konuk ekip aleyhine skandal bir hataya imza atılmıştı.

LUİS DİAZ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Liverpool, mücadelenin 34. dakikasında Luis Diaz ile bir gol bulurken ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Luis Diaz'ın attığı golde net bir şekilde ofsaytta olmadığı görülürken karşılaşmanın ardından hakem heyeti büyük tepki çekti.

ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

İngiltere Hakem Kurulu, Tottenham-Liverpool maçının 34. dakikasında Luis Diaz'ın iptal edilen golünde verilen kararın yanlış olduğunu ve golün verilmesi gerektiğini açıkladı.

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İngiltere Hakem Kurulu, hata nedeniyle Liverpool kulübünden özür diledi.

Yapılan açıklamada, "Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. Golün VAR müdahalesi yoluyla verilmesi gerekirdi. Ancak VAR müdahale edemedi. PGMOL, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacak." ifadelerine yer verildi.

VAR, HAKEMİN GOLÜ VERDİĞİNİ SANMIŞ

ESPN'den Dale Johnson'ın haberine göre pozisyonun VAR incelemesi yapıldıktan sonra VAR hakemi, maçın hakemine 'İnceleme tamamlandı' dedi. VAR hakemi, golün verildiğini sandığı için ofsayt çizgisini ekrana vermeyip, kararın doğru olduğunu onaylamakla yetindi.

Ancak gol sonrası yardımcının bayrağı kalmış ve hakem golü vermemişti.

HAKEMLER GÖREVLERİNDEN ALINDI

Premier Lig Hakem Kurulu, Tottenham-Liverpool maçında VAR hakemi olarak görev alan Darren England ve AVAR olarak görev yapan Dan Cook'un bu hafta diğer maçlardaki görevlerinden alındığını açıkladı.

KAYITLAR İSTENDİ

Sky'da yer alan habere göre; yaşanan skandal sonrası harekete geçen Liverpool Kulübü, Tottenham maçında Luis Diaz’ın iptal edilen golüne ilişkin VAR kayıtlarını istedi.

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