Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, koronavirüs için konuştu: 'Çıldırmadık'

Spor Arena Dış Haber | Klopp, virüs tehlikesinin farkında olduklarını ancak sezon başında planlanan Asya turunu iptal etmediklerini söyledi.

Alman teknik adam, virüs hakkında şu sözleri kullandı;

''Koronavirüsünü ciddiye alıyoruz ancak sürekli kaçamazsın. El sıkışmayız ama şu an benim 2 metre önümde duruyorsunuz. Röportaj yapsak daha yakınlaşacağız. Bu futbolun problemi değil, dünyanın problemi. Umarım bizden zeki insanlar bu hastalığın bir tedavisini veya ilacını bulurlar.''

''ÇOK CİDDİ BİR ŞEY AMA ÇILDIRMADIK''

''Kimseye el sıkışmayın diyemem. El sıkışın da diyemem. Hepimizin yapabileceği şeyler var. Sürekli ellerimizi yıkamak zorundayız. Ama bu yeterli mi? Kimse bize futbol oynayamazsınız demedi. Bize bu denenene kadar futbol oynamaya devam edeceğiz. Koronavirüs çok ciddi bir şey, farkındayız ancak virüs var diye çıldırmadık. Dünyanın farklı yerlerinde çok daha ciddi sorunlar yaratıyor.''





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!