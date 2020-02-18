Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İstanbul'u istiyor! Şampiyonlar Ligi...

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de şampiyonluk için gün sayan, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, bir kupa daha istiyor.

Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde İngiliz basınına konuşan Klopp, iddialı açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, ''Geçen sene kupa kazanmış gibi hissetmiyoruz, bu sene de kazanmak istiyoruz. Mümkünse İstanbul'da olmayı istiyoruz. Bunun için yine çok çalışmalıyız.'' dedi.

Şampiyonlar Ligi final maçı, 30 Mayıs 2020'de Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Atletico Madrid maçı için İspanya'ya gitti...