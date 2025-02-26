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Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a 2 maç ceza

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#Arne Slot#Liverpool#Teknik Direktör
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slota 2 maç ceza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 14:39

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un Teknik Direktörü Arne Slot'a, Everton maçında hakem Michael Oliver'a yaptığı itiraz nedeniyle 2 maç ceza verildi.

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İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a iki maç men cezası verdi.

FA'den yapılan açıklamada, 2-2'lik beraberlikle biten Everton maçının ardından kırmızı kart gören Slot'un hakemlere karşı uygunsuz hareketleri ve hakareti nedeniyle iki maç men ve 70 bin sterlin para cezası aldığı belirtildi.

Aynı gerekçelerden dolayı Slot'un yardımcı antrenörü Sipke Hulshoff'un da iki maçtan men edildiği aktarıldı.

Bu kararın ardından Hollandalı teknik direktör, Newcastle United ve Southampton maçlarında takımının başında olamayacak.

Goodison Park'ta 12 Şubat'ta oynanan derbinin 90+8. dakikasında sahneye çıkan Evertonlı futbolcu James Tarkowski, attığı golle mücadelenin 2-2 berabere bitmesini sağlamıştı.

Slot, karşılaşmanın bitiminde hakem Michael Oliver'a itirazları sebebiyle kırmızı kart görmüştü.

 

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#Arne Slot#Liverpool#Teknik Direktör

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