Liverpool son hafta öncesi dördüncülüğe yükseldi
İngiltere Premier Lig’de Liverpool, deplasmanda Burnley’i 3-0 mağlup etti.
Ligin 37. haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Liverpool, lige kalma mücadelesi veren Burnley'le Turf Moor Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Liverpool, 43. Dakikada Roberts Firmino’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Alman teknik direktör Jurgen Klopp’un öğrencileri 52. dakikada Nathaniel Philips ve 88. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla ligde bitime 1 hafta kala puanını 66'ya çıkartan Liverpool, averajla Leicester City'nin önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Premier Lig'in ilk 4 sırasında yer alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde ediyor.
Ligde kalma mücadelesi veren Burnley ise 39 puanla 17. sırada kaldı.
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