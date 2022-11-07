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Liverpool satılıyor mu? Fenway Sports Group'tan resmi açıklama geldi

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#Liverpool#Liverpool Satılıyor Mu?#Fenway Sports Group
Liverpool satılıyor mu Fenway Sports Grouptan resmi açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 17:51

İngiltere Premier Lig devi Liverpool satılıyor mu? Kulübün sahibi olan Amerikan şirketi Fenway Sports Group'un Liverpool'u satışa çıkardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şirketten açıklama geldi.

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İngiltere Premier Lig devi Liverpool satılıyor mu? The Athletic'den David Ornstein'in haberine göre kulübün sahibi oaln Amerikan şirketi Fenway Sports Group, Liverpool'u satışa çıkardı. Dünyaca ünlü Amerikan yatırım bankalası Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin de sürece dahil olduğu iddia edildi.

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FENWAY SPORTS GROUP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Haberin büyük yankı yapmasının ardından Liverpool'un en büyük hissedarı olan Amerikalı şirket Fenway Sports Group, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada; "Premier Lig kulüplerinde son dönemde mülkiyet değişiklikleri gerçekleşti ve bazılarıyla ilgili de satış haberleri çıkıyor. FSG, Liverpool'da hissedar olmak isteyen üçüncü şahıslardan sık sık ilgi beyanları almıştır. Şirket olarak daha önce de doğru şartlar altında, Liverpool'un çıkarlarına uygun olacağı takdirde yeni hissedarları değerlendireceğimizi söylemiştik. Fenway Sports Group olarak saha içinde ve saha dışında Liverpool'un başarısına tamamen bağlı kalmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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GEÇEN YIL %11'LİK HİSSE SATIŞI YAPILMIŞTI

2010 yılından bu yana Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group, geçen yıl Liverpool hisselerinin %11'ini 750 milyon dolar karşılığında RedBird Capital Partners'a satmış ve NHL takımı Pittsburgh Pengiuns'i satın almıştı. Şirket ayrıca ünlü beyzbol takımı Boston Red Sox'un da sahibi konumunda.

Liverpool'un hissedarları arasında NBA yıldızı LeBron James de yer alıyor.

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#Liverpool#Liverpool Satılıyor Mu?#Fenway Sports Group

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