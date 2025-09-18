×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de 90+'larda güldü!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Atletico Madrid
Liverpool, Şampiyonlar Liginde de 90+larda güldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 00:05

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Arne Slot'un Liverpool'u taraftarının önünde Atletico Madrid'i 90+2. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Haberin Devamı

Liverpool ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında karşı karşıya geldi.

İngiltere'de oynanan müsabakada Liverpool, 4. dakikada Robertson, 6. dakikada Salah'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico ise bu goller Marcos Llorente'nin 45+3 ve 81. dakikalarda attığı gollerle cevap verdi. 

Maçta son sözü ise Liverpool'da Van Dijk söyledi. 90+2. dakikada takımının galibiyet golünü atan Hollandalı yıldız, hocası Arne Slot'a doğum günü hediyesi verdi.

Bu sonucun ardından Liverpool, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Atletico ise 1 puanı son dakikada kaçırdı. 

Ligin gelecek haftasında İngiliz devi, İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak. Atletico Madrid ise Frankfurt ile sahasında karşılaşacak. 

Öte yandan Arne Slot'un öğrencileri bu sezon 3. kez 90+'larda maç kazanmış oldu. Premier Lig'de Newcastle United'ı 90+10, Burnley'i ise 90+5'te mağlup eden İngilizler, Devler Ligi'nde de ilk puanlarını duraklama dakikaların da buldu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Atletico Madrid

BAKMADAN GEÇME!