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GeriFutbol Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi
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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 00:54 | Son Güncelleme:

Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi

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Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti.

Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara attı.

Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı.

Puanını 57'ye çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.

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