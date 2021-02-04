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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 01:34 | Son Güncelleme:

Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a yenildi

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu. Liverpool, son 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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  • Liverpool - Brighton maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Liverpool - Brighton maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Liverpool - Brighton maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Liverpool - Brighton maçından öne çıkan fotoğraflar
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Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti.

Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezon sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Liverpool, 40 puanla 4. sırada yer alırken Brighton and Hove Albion 24 puanla 15. sıraya yükseldi.

Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, maç kadrosunda yer almadı.

Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albiona yenildi

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