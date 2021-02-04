Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a yenildi
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu. Liverpool, son 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti.
Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sezon sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Liverpool, 40 puanla 4. sırada yer alırken Brighton and Hove Albion 24 puanla 15. sıraya yükseldi.
Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, maç kadrosunda yer almadı.
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