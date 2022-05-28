Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Final maçında kupa sahibini buluyor!

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MADRİD'İN 11'İ BELLİ OLDU

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius Jr, Benzema.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.Avrupa ve dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı bu akşam Stade de France’da yaşanacak.

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AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi’nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0’lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0’lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İSPANYOLLAR 18, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

LİVERPOOL REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TV 8 ve EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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Liverpool ile Real Madrid, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde dokuzuncu kez karşılaşıyor. Bu rekabetteki ilk üç maçı kazanan Liverpool, daha sonraki beş mücadelede galip gelemedi. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki yedinci zaferine ulaşmak isteyen Liverpool bunu başarırsa Milan ile kupa sayısını eşitleyip, turnuva tarihinde Real Madrid'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan iki takımdan biri olacak. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi finalde de mutlu sona ulaşan Real Madrid, son yenilgisini 1981 finalinde yine Paris'te oynanan karşılaşmada Liverpool'dan aldı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla karşılaştığı takım olan Real Madrid'e bir kez daha rakip olmaya hazırlanıyor. Klopp'un bu turnuvada en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı takım İspanyol temsilcisi. Carlo Ancelotti, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor. İtalyan çalıştırıcı, bu turnuvada oynadığı dört finalde sadece Liverpool'a mağlup oldu. Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Jürgen Klopp göreve geldikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 33 gol gönderdi. Turnuva tarihinde aynı teknik adam adına daha fazla gol atan sadece üç oyuncu var: Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy.

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Real Madrid forveti Karim Benzema bu maçta gol atarsa, Şampiyonlar Ligi tarihinde Paolo Maldini'nin ardından finalde rakip fileleri havalandıran en yaşlı oyuncu olacak. 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Mohamed Salah'ın dışında 30+ gol atan ve 10+ asist yapan tek oyuncu Lionel Messi. Karim Benzema, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olan Cristiano Ronaldo'yu yakalamak için sahaya çıkıyor. Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Lionel Messi'den bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 10+ gole katkı sağlayan ilk 21 yaş altı Güney Amerikalı oyuncu olmak için Liverpool'un karşısına çıkıyor.