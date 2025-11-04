Liverpool-Real Madrid maçı öncesi İspanyollar yazdı: Arda Güler, en büyük düşmanına karşı!

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Xabi Alonso'nun forma vermesi halinde bu akşam kritik bir maça çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda'nın takımı Real Madrid, deplasmanda Liverpool'un konuğu olacak.

İSPANYOL BASINI HATIRLATTI

Bu dev maç öncesi Arda Güler ve Macar futbolcu Szoboszlai arasında milli takımda yaşanan gerginlik hatırlatıldı.

Konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid ile Liverpool, bu akşam Anfield stadyumunda karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde küresel çapta yankı uyandıracak bu maç, iki takımın da üç puandan çok daha fazlası için mücadele edeceğinin açık bir göstergesi.

Açık olan şu ki çok fazla duygu olacak, bu yüzden soğukkanlılığımızı korumamız gerekecek, Xabi Alonso da basın toplantısında bundan bahsetti.

"Duygularımın beni ele geçirmesine izin vermemeye çalışıyorum çünkü maça odaklanmak ve her maçta olduğu gibi galibiyete yaklaşmak istiyorum. Bunun hazırlığını, oyuncularla olan bağımı veya yapmamız gerekenleri değiştirmesini istemiyorum. Olacak olan olacak."

ARDA GÜLER EN BÜYÜK DÜŞMANINA KARŞI

Bunu Arda Güler'in de uygulaması gerekecek çünkü geçen mart ayında büyük bir mücadele verdiği Liverpool'lu Dominik Szoboszlai ile karşılaşacak.

Liverpool'da, daha önce Real Madrid'in hedefinde olan ve UEFA Uluslar Ligi maçında Türk oyuncusuyla tartışan Macar futbolcunun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin Macaristan'ı 3-0 yenmesinin ardından başlayan bu tartışma, sosyal medyaya da yansıdı ve Arda Güler, "Bu adam şaka gibi. 6 gol seni susturmaya yetmez mi?" diyerek Szoboszlai'yi kast etti.

Bu tartışmanın ardından Arda Güler ile Dominik Szoboszlai bir daha karşı karşıya gelmedi, bu akşam Anfield'da neler olacağını hep birlikte göreceğiz, ancak kıvılcımların çakacağı da açık."

NE OLMUŞTU?

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-1'lik skorla adını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdırdı.

Maçta Arda Güler ile Macar oyuncu Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. Güler maç içinde Szoboszlai'ye sus işareti yaparken maçın ardından Macar oyuncu ise sosyal medyadan Güler'e yanıt verdi. Arda'nın sus işareti yaptığı fotoğrafın altına Szoboszlai 1088 yazdı. Bu Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'te o sezon forma giydiği süreydi.

Arda Güler ise Instagram üzerinden Szoboszlai ile ilgili bir paylaşım yaparak "Bu adam bir şaka. 6 gol seni susturmaya yetmez mi?" dedi.

