Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11’de var mı? Heyecan veren gelişme!

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Devler Ligi’nde bu akşam İngiliz devi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaşacak. Liverpool - Real Madrid maçı, milli futbolcumuz Arda Güler için de bir sürpriz olabilir. Karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler “Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?” sorusunu araştırıyor. Son dönemde çok fazla forma şansı bulamayan ve son olarak Leganes maçında sergilediği performansla adından söz ettiren Arda Güler ile ilgili maç öncesi heyecan verici haberler gelmeye başladı. Leganes maçına kadar 19 yaşındaki milli yıldıza fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11’ler!

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LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında İngiliz devi Liverpool evinde İspanyol devi Real Madrid’i konuk ediyor. 27 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak dev karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Liverpool - Real Madrid maçı TRT’nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

LIVERPOOL – REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric; Guler, Bellingham, Diaz; Mbappe

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ancak son Leganes maçına damga vuran Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Marca, Real Madrid'in son oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan Arda Güler için için bir değerlendirmede bulundu. Leganes maçına kadar 19 yaşındaki milli yıldıza fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi.

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR

Real Madrid teknik heyetinin, Arda Güler'in bu sezon takım için önemli bir oyuncu olabileceği şeklinde görüşünün olduğu belirtildi. Milli futbolcunun yeteneklerine ve verebileceklerine güvenen yönetiminin de genç futbolcu konusunda tekliflere kapalı olduğu kaydedildi.

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BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

Real Madrid'de bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ancak Leganes maçında verilen şansı iyi kullanan Arda Güler'in bir ilki yaşayabileceği ileri sürüldü. Cadena SER'in haberine göre; Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak.

Daha önce Devler Ligi arenasında oyuna sonradan girerek 3 karşılaşmada boy gösteren genç orta saha, kariyerinde ilk kez 11'de başlama şansına erişecek. Arda Güler, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve 382 dakika sahada kalarak 1 asistlik performans sergiledi.