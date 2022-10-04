Liverpool, Rangers'ı 2 golle geçti

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz devi Liverpool, Rangers'ı 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Liverpool'un galibiyet gollerini 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada Salah'tan geldi.

Bu skorla puanını 6'ya çıkan Liverpool ikinci sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Rangers ise son sırada yer aldı.

Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:



Ajax - Napoli: 1- 6



Porto - Bayern Leverkusen: 2 - 0



Club Brugge - Atletico Madrid: 2- 0



Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5 - 0



Marsilya - Sporting: 4 - 1



Eintracht Frankfurt - Tottenham: 0 - 0