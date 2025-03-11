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Liverpool - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesi!

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#Liverpool#Paris Saint Germain#Şampiyonlar Ligi
Liverpool - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 12:02

Liverpool ve Paris Saint Germain maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi rövaş turu heyecanına sahne olacak. İngiliz ekibi ilk maçı 1-0 alarak avantajla sahadan ayrıldı. Liverpool-PSG maçı ile çeyrek finale yükselen taraf belli olacak. Peki Liverpool - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Liverpool ve PSG rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmadan avantajla ayrılan Liverpool, çeyrek final mücadelesini bu maçta da sürdürecek. Paris Saint Germain ise üst tura yükselmek için sahadan farkla ayrılması gerekiyor. İşte Liverpool - Paris Saint Germain maçı canlı yayın bilgisi...

LIVERPOOL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün (11 Mart) başlayacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Liverpool ve Paris Saint-Germain bu akşam saat 23.00'te rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Anfield'da oynanacak maç Tabii Spor ekranları üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Liverpool#Paris Saint Germain#Şampiyonlar Ligi

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